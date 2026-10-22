“La Fiorentina fa bene ad alzare la voce. Rischio ritorsioni? A pensar male certe volte non si sbaglia”

La richiesta di spiegazioni della Fiorentina trova il sostegno di Cosimo Zetti. Il responsabile dello sport de La Nazione, critica la gestione della vicenda da parte della Lega e invita il club viola a proseguire nella propria iniziativa.

“La Lega fa melina e avanza giustificazioni opinabili e lacunose. Finirla qui? No. Fa bene la società ad alzare la voce, perché si tratta di una questione che va oltre la singola partita”, scrive Zetti.

“Niente alibi, solo chiarezza”

Il punto, nella sua analisi, è distinguere la ricerca di risposte dalle giustificazioni per il risultato del campo: “Niente alibi, il club vuole solo chiarezza. Niente polemiche gratuite, solo delle spiegazioni corrette e trasparenti”.

Il rischio ritorsioni

Zetti affronta anche il timore di possibili conseguenze per la presa di posizione della società: “Rischio ritorsioni? A pensar male certe volte non si sbaglia, ma resta il fatto che se non ti fai sentire non vieni neppure preso in considerazione”.

Una linea netta, ribadita nella conclusione: “Tutto è perfettibile. Ma certi errori e relative giustificazioni non possono essere accettati”.