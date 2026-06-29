Fazzini sempre più fuori dal progetto viola. Due squadre di Serie A si fanno avanti per il centrocampista

L'avventura di Jacopo Fazzini a Firenze potrebbe già essere arrivata al capolinea. Il suo sogno di indossare la maglia viola sembra poter terminare bruscamente dopo solo una stagione, passato più in panchina che in campo.

Difficile posizionamento

Il centrocampista offensivo potrebbe riscontrare nel 4-3-3 di Grosso gli stessi problemi avuti nella passata stagione, cioè la collocazione in campo. Né Mezzala né esterno d'attacco, Fazzini rischierebbe di passare un'altra annata a guardare i compagni.

Le squadre interessate

Il club viola è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore. Per il centrocampista offensivo si sono già mosse diverse squadre, su tutte Cagliari e Parma. In Sardegna Fazzini ritroverebbe Pietro Accardi, il direttore sportivo che aveva all'Empoli; mentre il Parma potrebbe essere facilitato nella trattativa dai rapporti fra il ds emiliano Cherubini e Fabio Paratici.