Henderson: "E' stata una partita molto dura con la Fiorentina, ma abbiamo gestito il risultato"

Il portiere e capitano del Crystal Palace, Dean Henderson, oltre ad essere tra i più scatenati nei festeggiamenti post gara, ha parlato della sfida contro la Fiorentina che non è stata affatto facile per gli inglesi.

“Partita molto dura”

“È stata una partita dura, molto dura - ha detto - anche se venivamo da un 3-0, non puoi mai sapere come andrà a finire, ma siamo riusciti a gestire il risultato e a passare il turno, quind chi se ne importa di tutto il resto?”.

“Incredibile essere in semifinale”

“È incredibile essere arrivati in semifinale - per questa squadra è semplicemente sensazionale, abbiamo vinto la FA Cup lo scorso anno, e ora continuiamo così, possiamo scrivere un nuovo capitolo di questa storia, è fenomenale”.

“I tifosi ci sono rimasti vicini nei momenti difficili di questa stagione e speriamo di poter offrire loro qualcosa di davvero speciale, l'obiettivo è quello di vincere".