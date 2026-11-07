Ranieri e un piccolo spiraglio tutto nelle mani della rifinitura: la Primavera è già preallertata
La sfida di Marassi con il Genoa, oltre ad averlo reso protagonista in negativo, è stata anche l'ultima disputata da Luca Ranieri, prima di arrendersi a una fastidiosa infiammazione al nervo di un piede. Per lui le speranze di rientro, almeno tra i convocati, sono ben più alte rispetto a quelle nulle di Atta.
Primavera in preallarme
Tutto o quasi sarà deciso dopo la rifinitura di oggi, che seguirà la conferenza stampa di Vanoli. A Reggio Emilia in panchina c'era il classe 2010 Beldenti, richiamato direttamente dalla Primavera. Team di Andreazzoli che è già pronto a fornire risorse in caso di ulteriore forfait di Ranieri.
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