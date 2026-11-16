Bove: “La mia strada si ricongiungerà alla Fiorentina, il legame con quella maglia è viscerale”

Dodici presenze possono bastare per costruire un legame destinato a durare. Lo racconta Edoardo Bove, che in un’intervista al Corriere Fiorentino torna a parlare del suo rapporto con Firenze e con la Fiorentina. Un’esperienza segnata dal malore, ma anche dall’affetto della città e dalla vicinanza dei compagni. E nelle sue parole c’è una convinzione sul futuro: “Lo sento, la mia strada si ricongiungerà con la Fiorentina. È giusto così”.

Il centrocampista conserva una gratitudine profonda per il sostegno ricevuto. Un abbraccio collettivo nel quale ritrova anche il dolore vissuto da Firenze per la scomparsa di Davide Astori: “L’affetto che ho ricevuto lì non si può spiegare, forse il dramma che la città aveva vissuto con Astori ha enfatizzato tutto ma non ringrazierò mai abbastanza Firenze per quello che ha fatto per me”.

“Un clima magico”

Nei suoi ricordi c’è anche una squadra che stava volando, capace di trovare risultati ed entusiasmo. Il malore ha interrotto la sua presenza in campo, senza spezzare il rapporto con lo spogliatoio: “Otto vittorie di fila, si era creato un clima magico. I compagni poi mi hanno tenuto dentro la squadra anche dopo il malore. Per questo sento questo legame viscerale con quella maglia. L’ho indossata solo 12 volte, ma un giorno tornerò”.

Palladino e Cataldi

Spazio anche a Raffaele Palladino e all’amicizia con Danilo Cataldi. Bove racconta un dettaglio legato al film sulla propria storia: “Palladino? Non entro nei motivi del suo addio a Firenze, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Mi ha fatto piacere rivederlo per la prima del mio film. Il mio amico Danilo (Cataldi, ndr) invece mi aveva detto di volerlo vedere solo al cinema: non vedo l’ora mi chiami per dirmi che ne pensa”.