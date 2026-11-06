Torreira cambia idea? La Fiorentina ancora sulle tracce dell'uruguaiano. Ma la sua volontà...

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Stando alle ultime indiscrezioni, i viola non avrebbero mai mollato la presa sulla vecchia conoscenza Lucas Torreira, che spesso ha ribadito il suo affetto per Firenze e i fiorentini.

Trattativa estiva

Il nome dell'uruguaiano era già circolato con insistenza durante la scorsa estate, senza però che la trattativa arrivasse a compimento. Il mediano, già passato dalla Fiorentina nella stagione 2021-2022, sembrava voler spingere per ritornare a Firenze, ma in questi mesi qualcosa potrebbe essere cambiato.

Nuova centralità

Dalla Turchia, infatti, arrivano rivelazione che sembrano complicare i piani viola. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Burak Eren, il centrocampista non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Galatasaray nella prossima finestra di mercato. L'uruguaiano ha di nuovo trovato centralità nel club d Istanbul, divenendo addirittura uno dei capitano della squadra.