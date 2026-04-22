La Nazione: L'ipotesi rivoluzione, gli interrogativi che assillano Paratici

Due pagine dedicate da La Nazione alla Fiorentina quest'oggi.

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In primo piano c'è: “L'attacco che non punge più Kean sparito, Piccoli a rilento Gud: la pazienza ha un limite E ora potrebbero lasciare tutti”.Sottotitolo: “L'ipotesi rivoluzione e i costi di cui tenere conto. Gli interrogativi che assillano Paratici”. Di spalla: “Infortuni, gestione rebus Ci mancava pure Gosens”. In taglio basso: “Costi alti e resa incerta Dubbi Harrison-Solomon”.

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Qui troviamo: “I tristi primati della difesa Di testa, su calcio piazzato e quando sei in vantaggio Quei gol subiti ma evitabili”. Sottotitolo: “Reti incassate in rimonta, raggiunta quota 24. Nessuno in A ha fatto peggio”.