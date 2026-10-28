Marianella: "Il Viola Park un'eccellenza, con l'Atalanta può iniziare la risalita della Fiorentina"

Massimo Marianella, giornalista di Sky, è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina in occasione del match che la Primavera viola ha vinto per 5-0 in Youth League contro il Septemvri Sofia.

Viola Park gioiello del club

"La vera ragion d'essere di uno dei centri sportivi più avveniristici e all'avanguardia del pianeta è proprio questa: forgiare campioni e lanciare nuovi talenti. Viaggiando molto per l'Europa, ho potuto constatare di persona che il Viola Park rappresenta ormai il nuovo punto di riferimento e lo standard d'eccellenza".

Fiducia nella squadra di Vanoli

"Siamo all'alba di un ciclo inedito, inaugurato da profondi cambiamenti. Voltare pagina non è mai semplice; la prima fase della gestione tecnica non ha dato i frutti sperati, ed è per questo che il ritorno di un volto familiare potrà dare un contributo fondamentale. La squadra ha affrontato una nuova preparazione atletica, un carico di lavoro che all'inizio si fa sentire e richiede tempo per carburare. Ciononostante, sono estremamente fiducioso: la risalita può decollare a partire dal match contro l'Atalanta. Si sta faticosamente trovando la quadratura del cerchio, ma serve dare stabilità a un undici titolare ben delineato".