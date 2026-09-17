La Gazzetta dello Sport: La promozione in attacco, scelto il titolare da Vanoli

Una pagina tutta per la Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

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Che titola in grande: “I gol siamo noi”. E poi: “Sorpresa Pellegrino ha messo il turbo La Fiorentina è sua”. Sommario: “L’argentino è andato a segno nelle ultime tre gare Vanoli lo promuove adesso il titolare è lui”.

Gonçalves alla Rui

In taglio basso c’è: “Gonçalves alla Rui Costa: “Mi sento un 10, qui per vincere”. E anche: “Il portoghese si presenta e promette: “Dopo la sosta sarò al top della forma”. Gnonto: “Ho una sfida con Ndour…”.