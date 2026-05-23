Ricordate Khalaili? L’ennesimo talento passato dalla Conference, e ignorato dalla Fiorentina, a un passo dal Napoli

Nonostante il livello spesso infimo, dalla Conference League di talenti ne sono passati eccome in questi anni, molti dei quali proprio sotto il naso ignaro della Fiorentina (emblematici i casi di Calafiori e Ndoye). Un altro forte candidato ad entrare in questa lista è Anan Khalaili, talento israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, esterno a tutta fascia e di ottima qualità. In questa stagione con i belgi ha giocato la Champions e punito anche l'Atalanta nella league-phase.

Ma l'incrocio con la Fiorentina risale alla Conference 2023/24, quando agli ottavi la squadra viola eliminò il suo Maccabi Haifa: Khalaili segnò sia all'andata (3-4) che al ritorno (1-1), si trasferì poi in estate all'USG per 6,5 milioni ed è entrato ora in orbita Napoli: il prezzo nel frattempo è salito intorno ai 20. La Gazzetta dello Sport riporta l'accordo tra l'israeliano e il club di De Laurentiis, per un giocatore sul quale non serviva certo lo scouting per scoprirlo.