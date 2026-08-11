UFFICIALE: Anche il fratello di un nuovo acquisto viola firma con la Fiorentina
Dennis Beldenti da ACF Fiorentina
La Fiorentina ha comunicato un'altra firma ufficiale da calciatore viola: si tratta di quella di Samuel Beldenti, centrocampista mancino classe 2008, da quest'anno in forza alla Primavera dopo l'annata con l'Under 18.
Coppia di fratelli viola
Adesso i Beldenti con un contratto alla Fiorentina sono due, dopo il classe 2010, Dennis, difensore prelevato di recente dal Brescia per una cifra considerevole, ha firmato anche il fratello Samuel, a Firenze dallo scorso anno.
Il comunicato della Fiorentina
“ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029”.
💬 Commenti