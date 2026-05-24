De Santis a FN: "Diverse facce cambieranno, attenzione a Kean. Se arriva Grosso occhio a Laurientè"

Il mercato estivo è sempre più vicino e FiorentinaNews . Com , per analizzare approfonditamente i possibili scenari a tinte viola, ha contattato il procuratore ed intermediario Lorenzo De Santis.

Come valuta la gestione di Vanoli?

“A Vanoli bisogna riconoscere il merito di aver preso la Fiorentina in una situazione disperata riuscendo a mettere ordine in uno spogliatoio che era una polveriera. Dopo i primi due mesi difficili è riuscito anche a fare un 2026 con una media punti importante. Rimane il dispiacere per essere usciti dalla Conference con un Crystal Palace sicuramente più forte, ma la gara di andata però poteva essere gestita in maniera diversa".

Sarà confermato o assisteremo all’ennesimo cambio sulla panchina viola?

“Per la prossima stagione credo che il nome forte sia Grosso in questo momento. E’ un nome che piace molto a Paratici e che ha dimostrato, prima a Frosinone e poi a Sassuolo, di essere un allenatore con idee, con un calcio molto codificato e di essere in grado di arrivare al risultato anche col bel gioco, oltre a valorizzare i giocatori giovani".

E sul mercato come si muoverà la Fiorentina?

“Quello che attende Paratici è un mercato complesso. Mi aspetto che tante facce cambieranno; dopo una stagione così negativa è inevitabile che si cerchi di dare un cambio. Bisogna capire chi fra questi ha però mercato, Kean sicuramente è da tenere sotto osservazione in questo senso. Se poi dovesse davvero arrivare Grosso potrebbero essere acquistati alcuni dei giocatori che ha già avuto, penso a Laurentiè e Konè che sono ideali per il suo 4-3-3”.