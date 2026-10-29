Pellegrino: "Dobbiamo ripagare la spinta dei tifosi, con l'Atalanta servirà gara perfetta. Felice per i gol ma..."

L'attaccante argentino della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali gigliati in vista della partita con l'Atalanta, prevista stasera al Franchi. La punta centrale ex Parma ha analizzato alcuni aspetti della gara, ma non solo.

‘Dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Milano’

“Quando perdi subendo due gol nel finale giocare subito dopo è un aspetto positivo. Domenica scorsa abbiamo dato tutto, sfiorando un risultato di prestigio contro una grande squadra. Dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Milano, curando i dettagli e mantenendo alta la concentrazione per tutti i novanta minuti”.

‘La spinta dei tifosi merita di essere ripagata’

"Contro l'Atalanta servirà una gara perfetta, conosciamo la loro forza e la qualità dei suoi singoli, capaci di decidere la partita in qualsiasi momento. Noi vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico per risalire la classifica: finora la spinta dei tifosi è stata incredibile e merita di essere ripagata".

“Sono felice per i gol, anche se sappiamo di dover migliorare nella produzione offensiva e sfruttare meglio le occasioni. L'importante è continuare a lavorare sodo, consci che tutti gli attaccanti devono aiutare la squadra sia segnando sia attraverso il lavoro oscuro”.