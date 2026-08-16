La telenovela Zaniolo non è ancora finita: interesse di livello per l'ex Fiorentina, l'Udinese fa muro

Tra le tante storie di mercato che hanno accompagnato questa sessione estiva, una particolarmente lunga e sofferta è stata quella relativa all'ex giocatore della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, e la sua permanenza a Udine. E se pensavate che fosse finita col tanto atteso rinnovo…

Telenovela… riaperta

Dopo la stagione della rinascita in Friuli - 6 gol e 7 assist in 34 presenze -, l'accordo per il rinnovo ha latitato a tal punto che lo stesso Zaniolo non si era presentato in ritiro coi suoi, generando non poco caos nella dirigenza dell'Udinese. Dopo un tira e molla, poi, il contratto è stato prolungato: anche per questo, l'idea dei bianconeri è quella di tenerlo fra le proprie fila.

Sirene olandesi

Tuttavia, l'interesse è uno di quelli di livello: secondo quanto riporta TMW, infatti, l'Ajax si sarebbe informato sulla disponibilità di Zaniolo dopo aver ceduto Godts al PSG per 55 milioni. La squadra di Amsterdam sta attualmente disputando i preliminari di Conference League, competizione che Zaniolo conosce bene avendo deciso la finale della sua Roma, vincente 1-0 contro il Feyenoord, 4 anni fa.