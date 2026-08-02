Comuzzo: "Mi reputo fortunato ad aver vissuto tutto quello che è successo alla Fiorentina"

Il neo acquisto del Torino, Pietro Comuzzo, è intervenuto a Sky Sport a margine della vittoria della compagine granata in amichevole sul Burnley, rivolgendo un pensiero anche alla Fiorentina: “Mi reputo fortunato ad aver vissuto una prima stagione ottima ed una seconda piena di difficoltà, da entrambe ho tratto moltissimo”.

“Sono in una piazza importante”

"Posso dire solo di essere felice, sono arrivato in una piazza importante e le sensazioni sono state subito ottime. In campo oggi abbiamo lottato, se v'è questo impegno potremo fare grandi cose in questa stagione”:

“Dobbiamo seguire il mister”

Il difensore ha poi continuato: “Il mister insiste su poche idee ma giuste, ci dà una grande mano ed è importante per noi seguirlo.”