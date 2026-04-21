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Sticchi Damiani recrimina: "Era il Lecce e non la Fiorentina a meritare la vittoria. E nel primo tempo..."

Marco Masoni /
Sticchi Damiani

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha recriminato e non poco per il pareggio conseguito dalla sua squadra con la Fiorentina

“Meritavamo di vincere”

A detta del numero uno giallorosso, i suoi avrebbero dovuto fare bottino pieno: “Devo dire che per l'impegno messo durante tutta la partita - ha dichiarato - la squadra meritasse ampiamente il successo”. 

“Il primo tempo…”

E anche: “Il primo tempo non è stato intenso come secondo, ma non credo che meritassimo di terminarlo sotto di un go. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro”. 

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