Sticchi Damiani recrimina: "Era il Lecce e non la Fiorentina a meritare la vittoria. E nel primo tempo..."

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha recriminato e non poco per il pareggio conseguito dalla sua squadra con la Fiorentina.

“Meritavamo di vincere”

A detta del numero uno giallorosso, i suoi avrebbero dovuto fare bottino pieno: “Devo dire che per l'impegno messo durante tutta la partita - ha dichiarato - la squadra meritasse ampiamente il successo”.

“Il primo tempo…”

E anche: “Il primo tempo non è stato intenso come secondo, ma non credo che meritassimo di terminarlo sotto di un go. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro”.