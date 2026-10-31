In Serie A arrivano gol come se piovesse e il (de)merito è anche della Fiorentina: "La sua difesa è un pianto"

Con i numeri di oggi, a nona giornata completata, la Serie A veleggia su livelli record in quanto a segnature, flirtando con i punteggi delle stagioni più redditizie: la 2020/21 (1163 totali alla fine, 297 alla nona), al momento siamo a quota 284, ben 81 in più della scorsa stagione. L'analisi è del Corriere dello Sport, che tira in ballo tra le motivazioni anche la Fiorentina.

Un pianto greco

I meriti, o i demeriti, sono infatti anche delle difese, quella viola in particolare: “La Fiorentina ha preso 21 gol, la sua difesa è un pianto, ma dei 10 gol segnati (più un’autorete) quattro sono arrivati dai difensori Jimenez (due), Joao Mario e Pongracic”. Si segna tanto e dunque si subisce tanto, eppure la squadra di Vanoli riesce a far tutto in pratica con il solo reparto difensivo. Sarà anche per quello poi che la classifica piange.