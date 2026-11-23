Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la sfida tra Monza e Fiorentina, in programma fra circa due ore. Una partita delicata che chiuderà la giornata di Serie A.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il procuratore Eugenio Ascari e Fabio Ciatti, dal settore giovanile del Prato. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.