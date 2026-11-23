Dalla prima, storica Serie A del Monza (stagione 2022-23), i brianzoli hanno incrociato la Fiorentina sei volte divise in tre stagioni: il bilancio complessivo è in perfetto equilibrio, ma la prima sfida allo stadio Brianteo ha una particolarità da non sottovalutare.

Storico in equilibrio

Due vittorie, due pareggi e due sconfitte fra le parti, nessuna delle due ha una particolare prevalenza: al Franchi la Viola non ha mai perso, mentre in terra lombarda è arrivata una sola vittoria contro due sconfitte. La prima vittoria del Monza in queste sfide arriva proprio davanti al loro pubblico, nella prima stagione, con un rocambolesco 3-2 in rimonta: le firme per i padroni di casa, peraltro, le misero solo giocatori… tutt'ora al club!

Tuffo nel passato

Doppio vantaggio viola con Kouamé e Saponara nei primi 13', ma i biancorossi rimontano: prima con un autogol di Biraghi dopo un'azione di Dany Mota, che poi raddoppia prima dell'intervallo per il 2-2 (e che stasera si contende una maglia da titolare). Il 3-2, invece, arrivò dal dischetto e lo segnò Pessina, giunto alla sua quinta stagione in Brianza, ma ancora a caccia della prima presenza stagionale. Dell'intera rosa della Fiorentina, invece, sono rimasti solo Dodo e Ranieri.