Tira e molla infinito fra Vlahovic e Juventus. La rivoluzione dirigenziale bianconera riapre la possibilità di rinnovo del serbo

La storia fra Dusan Vlahovic e la Juventus sembrava ufficialmente finita. La trattativa per il rinnovo si era arenata e il serbo sarebbe andato via da Torino a parametro 0. I cambiamenti in seno alla dirigenza bianconera hanno però riacceso le possibilità di permanenza dell'attaccante ex Fiorentina.

Nuova possibilità

Con l'addio di Comolli e l'arrivo al suo posto di Carnevali il mercato della Juventus potrebbe cambiare volto profondamente. L'ex calciatore viola Dusan Vlahovic, che nel gennaio del 2022 era stato ceduto dalla Fiorentina proprio per evitare di perderlo a zero, potrebbe adesso continuare la sua esperienza alla Juventus.

Rinnovo ed ostacoli

Le trattative per il suo rinnovo, interrotta bruscamente per la rottura fra l'entourage e Comolli, sembra essere ripresa. Più che lo stipendio, a complicare i piani bianconeri sono le commissioni agli agenti e i bonus alla firma; questioni spinose, che divennero ostacolo insuperabile anche nella trattativa con la Fiorentina.