FOTO: Solomon, Gudmundsson destini simili... passatempi identici

Tempo di relax per i calciatori non impegnati al Mondiale e tra questi ci sono quasi tutti i componenti dell'ultima Fiorentina: solo Pongracic infatti è impegnato nel centro America al momento. Tra chi è tornato a casa e chi è a giro per il mondo, il passatempo non è poi così diverso: Manor Solomon e Albert Gudmundsson ad esempio, hanno scelto il padel, sempre molto in voga nell'off season, nei rispettivi luoghi di vacanza.

Un elemento che li accomuna, forse anche più di quanto non si sia visto sul campo negli ultimi sei mesi. E che dire del destino dei due: un altro potenziale punto di contatto dato che per entrambi la permanenza a Firenze è in bilico.