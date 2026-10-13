La Nazione: Il bomber che piace a Vanoli...non decolla. E allora si ricambia
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
In apertura c'è: “Firenze ritrova (forse) l'ex bomber
Non segna, sta male, fa litigare Moise, l'affarone dell'estate: 40 milioni senza amarcord". Sottotitolo: “La polemica su di lui con la Nazionale, il Franchi all'orizzonte. Ma anche Beto...”. In taglio alto: “Da Gud a Piccoli, addii senza rimpianti”.
Pagina 3
Qui troviamo: “Cercasi bomber titolare Piace a Vanoli ma va piano Beto proprio non decolla Vai Pellegrino, ritocca a te”. Sottotitolo: “In attesa del portoghese (in difficoltà), l'argentino si prende il posto fisso”. Di spalla infine: “Riposo di 24 ore, oggi allenamento Da rivalutare le condizioni di Atta”.
💬 Commenti (4)