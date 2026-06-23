Una scelta che tanto paradossale non è. Le condizioni che hanno influito su Beltran

L’anno scorso Lucas Beltran ha rifiutato tante proposte arrivate per lui, anche perché aspettava il River Plate. Il suo ritorno a casa sarebbe stata la ciliegina per completare una squadra che puntava a conquistare la Copa Libertadores. Operazione questa che però non si è chiusa, perché secondo la Fiorentina non c'erano le condizioni per realizzarla.

Adesso che ci sarebbe la possibilità di vestire nuovamente la maglia biancorossa, ecco che Beltran è recalcitrante. Sembra un paradosso, ma da allora ad oggi sono cambiate diverse condizioni anche in Argentina.

Intanto allora c’era Gallardo in panchina e non Coudet, che non lo considera la prima opzione per l'attacco perché ha richiesto al club Giovanni Simeone. Il fatto di non essere assolutamente imprescindibile, l'ultimo campionato negatvio del River che disputerà la Coppa Sudamericana e non la Libertadores,, unite al fatto di voler restare in Europa, tutti questi fattori hanno causato il no del giocatore, almeno per il momento al trasferimento.