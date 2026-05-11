Ferrara: "Vanoli merita un grazie per aver evitato il disastro. Ma la regina del non calcio andrà cancellata in fretta"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto sul quotidiano di Firenze il proprio commento sul pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Genoa che ha determinato la salvezza matematica per il club viola.

“Un grazie a Vanoli”

“Un punto e a capo - sono le sue parole - Fiorentina salva e mille domande che non avranno mai risposte sincere. Doveroso ricordare che Paolo Vanoli merita un grazie per aver evitato un disastro e aver riportato a galla qualcosa che fatichiamo a chiamare squadra”.

“Scuse doverose”

E anche: “La regina del non calcio però andrà dimenticata il prima possibile, cancellata, nascosta nell'angolo più recondito del nostro hardware interiore. Il futuro inizia adesso. E dovrà iniziare con delle scuse a tutti quelli che hanno sofferto e messo in gioco il cuore per amore del colore viola”.