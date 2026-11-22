Trasferta scomoda, ma c'è tanta voglia di Fiorentina, come dimostrano i numeri del settore ospiti dello Stadio Brianteo previsti per domani sera, come riportati da La Nazione.
Esodo viola
Lunedì alle 20.45 non è mai un orario simpatico, figurarsi se in trasferta a Monza. Tuttavia, il tifo viola non sente ragioni e anche domani sera promette di esserci con numeri importanti: si parla di più di mille biglietti già prenotati!
Lettera d'amore
Se è vero che la Fiorentina fa meglio in trasferta che in casa, ormai da due stagioni, è altrettanto vero che la partita di domani acquisisce ulteriore significato: in campo per la maglia e soprattutto per chi la sostiene con tanto amore.
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