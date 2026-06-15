Luiz Henrique, Paratici lo ha visto con occhi diversi. L'incontro previsto con Grosso

Non solo Ounahi. Il direttore sportivo della Fiorentina, Paratici, che ha assistito dal vivo al Mondiale a Brasile-Marocco, secondo La Gazzetta dello Sport, ha guardato con occhio diverso anche il brasiliano Luiz Henrique, entrato nella ripresa al posto di Paquetà.

Esterni offensivi

L'ala destra dello Zenit San Pietroburgo ha dribbling e progressione ed è bravo nel fare assist e giocate che farebbero comodo ai viola. E la Fiorentina è proprio alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Grosso. Il limite principale è il prezzo: la valutazione attuale è superiore a 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva.

Incontro con Grosso

Dopo questa full immersion americana, ora Paratici farà ritorno a Firenze ed è previsto un incontro con il nuovo tecnico gigliato per impostare il mercato.