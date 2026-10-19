Il Torino cala il tris a Parma e distanzia sempre di più la Fiorentina. Notte fonda per Gilardino. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Grande prestazione del Torino, che sbanca il Tardini di Parma con un secco 3-0 in questo posticipo della 7° giornata di Serie A,

La cronaca della partita

Il Torino ha approcciato la gara con grande aggressività, trovando il vantaggio quasi subito: al 4' minuto Giovanni Simeone ha sbloccato il punteggio sfruttando un'ottima occasione. Il Parma ha provato a reagire, ma la squadra ospite è rimasta cinica e, al 24', ha raddoppiato grazie a Che Adams, abile a farsi trovare pronto in area. Nella ripresa, i padroni di casa hanno cercato di riaprire i giochi spingendosi in avanti, ma il Torino ha gestito bene il campo e ha chiuso definitivamente i conti al 69' con la doppietta personale di Simeone, che ha fissato il risultato finale sul 3-0. Una prestazione solida per i granata, capaci di difendere con ordine e concretizzare al meglio ogni occasione da gol.

La classifica

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Juventus 11, Napoli 10, Torino 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.