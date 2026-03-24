"Sarri? Va monitorata con grande attenzione la Fiorentina. E' il preferito della tifoseria"

Nell'anno del suo ritorno alla Lazio, Maurizio Sarri non ha vissuto una stagione indimenticabile, anzi. Tanti i problemi che ha dovuto passare, a cominciare dal ritrovarsi una società bloccata sul mercato.

“Situazione Fiorentina da monitorare”

Il futuro del tecnico non è chiaro e c'è chi lo vede anche a tinte viola. “Sarri? Le variabili sono tante - sono le parole del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, pronunciate a RadioseiLazio - Va monitorata con grande attenzione anche la situazione della Fiorentina: è vero che ci sono altri candidati per la panchina viola, ma tra questi c’è anche Sarri, che sarebbe il preferito della tifoseria”.

Altri due anni di contratto ma…

Il tecnico toscano ha un contratto valido per altre due stagioni con il club biancoceleste, ma una chiamata da Firenze potrebbe cambiare il suo percorso professionale.