Corriere Fiorentino: Almeno 40 milioni altrimenti...
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi.
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L'apertura di questa mattina è per: “Almeno 40 milioni”. Ovvero: “La risposta via pec della Fiorentina al Como lascia pochi margini di trattativa: se Fabregas vuole davvero Kean dovrà convincere la proprietà ad alzare l’offerta”.
Joao Mario
In taglio basso invece c'è: “E Joao Mario scommette su Moise ”Spero di fare tanti assist per lui". Sottotitolo: “Il portoghese si presenta: ”La Serie A è più difficile, ma mi sto abituando".
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