Gattuso pronto a lasciare in corsa come a Firenze? I dubbi sulla Lazio che assillano l'ex Fiorentina

Sono giorni di alta tensione in casa Lazio, coi tifosi sul piede di guerra come non mai contro Claudio Lotito, e la notizia del mercato “a saldo zero” non ha certo contribuito a rasserenare glia animi: tant'è che, secondo TMW, Gennaro Gattuso potrebbe meditare un addio anticipato, così come avvenne nella sua avventura alla Fiorentina, durata appena 21 giorni, alla società biancoceleste se le cose non migliorassero.

Tutto tace da Formello

La Lazio infatti, sta vivendo un giugno di silenzio assoluto dal punto di vista sportivo, interrotto solo dall'annuncio dell'addio di Maurizio Sarri, accasatosi all'Atalanta, con il DS Fabiani e Claudio Lotito che hanno più volte fatto sapere di non voler rilasciare dichiarazioni in questi giorni.

Una squadra smantellata

A far sorgere numerosi dubbi a “Ringhio” Gattuso sulla bontà del progetto Lazio sono le alquanto prossime cessioni del club, con Provedel destinato all'Inter, Romagnoli pronto ad accasarsi in Arabia, e Mario Gila desideroso di trasferirsi al Napoli: tutte cessioni da cui il il club capitolino ricaverebbe al massimo una ventina di milioni e che vedrebbero smantellata una difesa su cui l'ex CT avrebbe fatto volentieri affidamento. Sulla sua posizione sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.