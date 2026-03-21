Cremonese, scossa dopo la Fiorentina: 2-0 a Parma e salvezza riaperta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
A Parma arriva una vittoria pesante per la Cremonese, che supera i ducali per 2-0 e rilancia le proprie ambizioni nella corsa salvezza dopo il pesante ko dello scorso turno.
La partita
Dopo il 4-1 subito allo Zini contro la Fiorentina, la Cremonese cambia guida tecnica con il ritorno in panchina di Giampaolo al posto di Nicola e trova subito una risposta importante sul campo.
La gara è equilibrata nei numeri, ma la Cremonese è più concreta sotto porta. Gli ospiti colpiscono nella ripresa con Malen al 54’, trovando il vantaggio nel momento chiave della partita. Il Parma prova a reagire ma fatica a rendersi pericoloso, nonostante un buon possesso palla.
Un quarto d'ora dopo arriva il colpo del definitivo 2-0 firmato da Vandeputte al 68’, che chiude i conti e regala tre punti fondamentali ai grigiorossi. Una vittoria di cinismo e solidità per la squadra di Giampaolo, che sfrutta al meglio le occasioni create.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Napoli 62, Milan 60, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Udinese 39, Sassuolo 38, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.