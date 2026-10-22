Il Milan crolla in Inghilterra. Tre giorni europea chiusa male anche dall'Atalanta in Conference

Dopo il poker di vittorie in Champions League e dopo il 2-2 della Juventus contro il Rennes in Europa League, il quadro dei risultati delle italiane in campo continentale si chiude in modo rovinoso. In serata impegnate Milan e Atalanta, che hanno perso rispettivamente contro Bournemouth e Ajax.

Milan travolto e “rosso” di rabbia

Il Milan di Amorim non riesce a dare una svolta definitiva alla sua stagione. Dopo le vittoria contro Salisburgo e Atalanta, infatti, arriva una nuova delusione contro il Bournemouth nel terzo match valido per la League Phase di Europa League. Sfida già in salita all'8', con la rete messa a segno da Kluivert. L'episodio che affossa i rossoneri di Milano avviene al 27', quando il portiere Maignan becca il rosso diretto e causa un rigore per aver messo le mani in faccia ad Adams. Dal dischetto si presenta Tavernier, che non sbaglia. Nel finale, una magistrale punizione di Adli fissa il punteggio sul 3-0.

Atalanta, Olanda indigesta

Se il Milan va a casa con le ossa rotte, non va meglio all'Atalanta in Confernce League. Bergamaschi in campo ad Amsterdam contro l'Ajax, che si impone con il punteggio di 2-0. Gara decisa negli ultimi minuti, con i gol di Arokodare e Ouazane. Sarri ancora a secco di punti, dopo il ko contro il Milan all'ultima di campionato.