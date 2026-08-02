Sohm: "Venezia ambizioso e centrocampo ricco di qualità. Pronto a raggiungere gli obiettivi del club"

È da poco ufficiale il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, di Simon Sohm al Venezia. Queste le prime parole da neroverde del centrocampista svizzero di proprietà della Fiorentina.

‘Venezia squadra con valori importanti’

“Ho scelto di venire al Venezia perché il il direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento, sono davvero felice di essere qui. Credo che il Venezia sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità. Il mio obiettivo è mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i miei compagni a esprimere tutto il loro potenziale”.

‘Pronto a dare il massimo’

"Ho già avuto modo di confrontarmi con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo per affrontare questa stagione con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raggiungere gli obiettivi del club".



