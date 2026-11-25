Lulù Oliveira, ex attaccante anche della Fiorentina, ha parlato della compagine viola in un'intervista ai canali ufficiali del club gigliato.

Elogio al Viola Park

"Un presidente che ha costruito tutto questo per Firenze e la Fiorentina deve ricevere un grandissimo applauso. Questo è un meraviglioso centro sportivo: i giocatori devono capire quanto è fenomenale quello che hanno qui dentro. Normale che manchino gli anni alla Fiorentina. Quando sono entrato in questo centro mi è salita la voglia di scendere in campo con un pallone e questa è una sensazione unica".

Il momento viola

"Seguo sempre la Fiorentina, ho visto anche la gara con il Monza. Loro sono una squadra organizzata, ma ai viola è mancato qualcosa: la grinta, la voglia e la determinazione per vincere una partita. Questa poteva essere una gara per rilanciare ancor di più il loro campionato. Cosa bisogna fare in questi casi? La Fiorentina ha un allenatore che saprà risolvere questo problema e spero che lo faccia il prima possibile. Serve avere più fame della squadra avversaria. A questa squadra manca la voglia, la fame, dimostrando di meritare questa maglia. Li vedo in grandissima difficoltà".