Rubinho: “De Gea? Mi preoccupa la sua ansia da prestazione. Quando gioco due anni per la salvezza succede”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Rubinho, ex portiere tra le altre di Juventus e Torino, che ha analizzato il momento di David De Gea dopo gli errori commessi nelle ultime uscite della Fiorentina. L’ex estremo difensore si è soffermato sulle difficoltà del portiere spagnolo, sul peso della fascia da capitano e sul lavoro di preparazione svolto dall’allenatore dei portieri viola.

De Gea, l’ansia da prestazione e il peso della fascia da capitano

Rubinho ha parlato delle recenti prestazioni di De Gea, spiegando quali siano, a suo avviso, gli aspetti su cui il portiere deve lavorare per ritrovare la tranquillità. “De Gea non mi preoccupa per l’età, ciò che mi preoccupa è l’ansia da prestazione: prima dell’errore contro il Como, anche contro il Genoa ha commesso un errore tecnico. Deve lavorare sempre di più per limare questi errori e ritornare ad essere sereno per fare delle buone prestazioni”.

L’ex portiere ha poi collegato le difficoltà dello spagnolo al cambiamento di obiettivi rispetto al passato: “È sempre stato abituato a giocare a Manchester quando ambiva per i piani alti della classifica, quando giochi per non retrocedere per due anni di fila ti viene l’ansia da prestazione”. Rubinho ha commentato anche il ruolo di De Gea come capitano della Fiorentina: “È particolare avere un portiere come capitano perché non sei mai vicino all’arbitro, è una situazione complicata ma in una forma generale gli arbitri rispettano molto più i portieri dei calciatori di movimento che possono essergli sempre addosso”.

Rubinho elogia Filippi: “È un maniaco della tecnica”

Nel suo intervento a Radio Bruno, Rubinho ha espresso anche un giudizio sul lavoro di Filippi, allenatore dei portieri della Fiorentina, sottolineandone la preparazione e l’attenzione ai dettagli. “È un maniaco della tecnica, nella prima parte dei suoi allenamenti sono analitici dove si impara la tecnica, poi porta a fare lavori situazionali dove un portiere trova quello che troverà la domenica, è un maniaco dei dettagli, è molto preparato”.