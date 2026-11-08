La carica del Franchi! Tutto esaurito e una speciale coreografia della Curva Fiesole

Il Franchi si prepara a vestirsi a festa per Fiorentina-Juventus. Il tutto esaurito è ormai vicino e Firenze vuole far sentire la propria voce in una delle serate più attese della stagione. Nonostante le difficoltà in campionato, il fascino della sfida con i bianconeri resta intatto e il popolo viola è pronto a stringersi attorno alla squadra.

Tutto esaurito

Sono 22.500 i biglietti venduti, a fronte dei 23.132 posti disponibili nell'attuale configurazione dello stadio. Curva Fiesole e parterre sono esauriti da giorni, mentre restano pochi tagliandi in alcuni settori della tribuna coperta e in Maratona. Un dato che, come riporta La Nazione, avvicina il Franchi a un nuovo tutto esaurito, raggiunto finora soltanto nella gara del centenario contro il Frosinone.

La coreografia della Fiesole

A rendere ancora più speciale la serata ci sarà la coreografia della curva Fiesole: migliaia di bandierine accompagneranno l'ingresso in campo delle squadre, con una scenografia che dovrebbe richiamare il sessantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze. Lo scrive La Repubblica.