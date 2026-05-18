Amoruso: "Non si può rivalutare una stagione così per una vittoria. Vanoli? Se la Fiorentina vuole un salto di qualità..."

L'opinione dell'ex viola Lorenzo Amoruso a Rtv38, non solo sulla vittoria di ieri a Torino ma anche sulla posizione di Vanoli:

"Vincere a Torino è ottimo ma questo successo non vale più di una vittoria della Conference League. Tra l’altro parliamo di una Juve che non andrà nemmeno in Champions ed è in mezzo a mille difficoltà. Mi aspettavo questa fame e cattiveria anche nella sfida con la Roma, dove già la mente era più libera da pressioni.

Vanoli? Il valore della stagione non si può rivalutare grazie alla vittoria di ieri. La dirigenza dovrà analizzare tutta l’annata, sei mesi a ridosso della zona retrocessione rimangono un dato di fatto. L’estate di Paratici sarà molto impegnativa e alcune scelte tecniche di oggi fanno pensare… Brescianini al posto di Mandragora ad esempio. Vanoli è un allenatore concreto ed era la figura giusta ma non parliamo di uno stratega del calcio. Non è il profilo ideale se la Fiorentina vuole fare un salto di qualità".