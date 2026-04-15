La Gazzetta dello Sport: Fiorentina nel futuro, la lista di Paratici
Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
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Il quotidiano sportivo decide di titolare in grande così: “Fiorentina nel futuro”. E ancora: “La lista di Paratici Il pallino è De Rossi piace anche Iraola”. Sommario: “Il club guarda alla prossima stagione: il diesse valuta vari profili, pure Vanoli in corsa per restare”.
Pessimismo Kean
In taglio basso invece c’è: “In coppa tornano Fagioli e Gud Pessimismo su Kean, Parisi out”. Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
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