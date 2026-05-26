Amatucci e l’ultimo decisivo ballo, tra la Spagna e il ritorno alla Fiorentina

Appuntamento decisivo per Amatucci

Non è ancora finita, anzi, la stagione del classe 2004 viola Lorenzo Amatucci. Il centrocampista della Fiorentina è in prestito al Las Palmas, club di seconda divisione spagnola del quale la mediana da inizio anno. I gialloblù isolani hanno pareggiato 1-1 nell’ultima gara giocata contro il Real Saragozza, ed occupano ora la quinta posizione in classifica, che garantirebbe loro i playoff… ma ancora è tutto aperto.

In gioco i playoff per la Liga

Il Las Palmas affronterà il Deportivo La Coruna già promosso all’ultima giornata, la 42esima del logorante ed estenuante campionato di LaLiga2, per assicurarsi un posto nei playoff promozione. La squadra di Luis Henrique ha 70 punti, ma il Burgos settimo in classifica, che insegue a quota 69, può ancora scavalcare Amatucci e compagni, battendo in casa un’Andorra senza pretese. Il Castellon, sesto a quota 69, ultima squadra attualmente ai playoff, affronterà l’Eibar, che battendolo può ancora sperare nel sesto posto. Insomma: una contesa ancora accesissima e che avrà un volto definitivo solo al termine della prossima giornata.

E il futuro?

Amatucci al termine della stagione dovrà iniziare a sciogliere i dubbi sul proprio futuro. Assai complicato pensare che il calciatore toscano possa rimanere in Spagna ancora in una Serie B. Il discorso potrebbe cambiare in caso di promozione del Las Palmas ma è ancora tutto molto prematuro. E non è da escludere che arrivino offerte dalla Liga per il giocatore, che più volte si è detto favorevole all'ipotesi di rimanere in terra iberica per proseguire la propria carriera.