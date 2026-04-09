La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli ritrova Dodô, a centrocampo ancora Fabbian. Piccoli guida l’attacco

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quella che sarà la formazione titolare che alle 21.00 scenderà in campo contro il Crystal Palace nell’andata dei quarti di Conference League. Il tecnico gigliato, come emerso dalle convocazioni rese note nella giornata di ieri, è stato costretto a ridisegnare il suo undici a causa delle numerose assenze per infortunio.

Ecco le scelte ufficiali di Paolo Vanoli.

Nessun dubbio tra i pali: a difendere la porta viola ci sarà il solito De Gea. Novità invece in difesa, dove torna dal primo minuto Dodo dopo l'esclusione nell’ultima sfida di campionato contro il Verona. A completare il reparto ci sono Pongracic e Ranieri, schierati centrali, e Gosens sulla fascia sinistra. In cabina di regia ci sarà il solito Fagioli, con ai suoi lati Fabbian e Ndour. Nel tridente offensivo tutto sarà affidato a Gudmundsson ed Harrison alle spalle dell’unica punta Piccoli.

Le formazioni titolari mandate in campo dai due allenatori

Queste le formazioni titolare delle due squadre:

Cristal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchel; Sarr, Guessand; Mateta. All.: Glasner

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli.