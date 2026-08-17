Il terzino sinistro potrebbe arrivare dal Portogallo, ma dipenderà anche... dalla Lazio

Rebus di terzini sinistri sull'asse Italia-Portogallo: due nomi in orbita Fiorentina sembrano avere il destino legato.

Fuori dai piani

Come noto, Paratici sta lavorando per trovare un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro, attualmente scoperto se non per la presenza di Valdepenas. Nelle ultime settimane era circolato il nome di Francisco Moura, che nelle prime tre uscite ufficiali della squadra di Farioli non è mai sceso in campo essendo in lista trasferimenti. Il classe 1999, secondo i media nazionali, piace alla Fiorentina e non è da escludere che sia proprio lui il rinforzo sulla sinistra.

Occhi in Italia

Attenzione anche alla situazione di Nuno Tavares, monitorato dalla Fiorentina… ma anche dal Porto. In uscita dalla Lazio, una cessione del partente Moura potrebbe facilitare l'approccio al terzino biancoceleste.