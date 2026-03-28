La notizia migliore per Vanoli: Solomon torna insieme al resto del gruppo e scalda già i motori per Verona

E' appena iniziato l'allenamento a porte al Viola Park, con la migliore delle notizie per la Fiorentina: ovvero il rientro insieme al resto del gruppo di Manor Solomon, assente dal problema muscolare patito contro lo Jagiellonia una ventina di giorni fa. L'israeliano si sta allenando sul campo, vedremo se lo farà per tutta la seduta ma l'iter di recupero è ormai alle battute conclusive.

L'aveva anticipato anche Vanoli che Solomon sarebbe tornato disponibile per la ripresa con il Verona e a questo punto la candidatura anche per un posto da titolare non è da escludere: il fisico brevilineo potrebbe aiutare l'ex Tottenham a rendersi già pronto dal primo minuto.