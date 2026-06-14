Le strategie del Venezia si intrecciano con quelle della Fiorentina per due svincolati

In questa sessione di mercato la Fiorentina dovrà passare da zero a quattro esterni offensivi e chissà che non possa esserci spazio anche per qualche pescata dal mercato degli svincolati. In tal senso, le strategie viola si intreccerebbero con quelle del Venezia che sta seguendo da vicino sia Filip Kostic che Stephan El Shaarawy.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i lagunari, neopromossi, sono molto attenti al mercato degli svincolati e all'italo-egiziano ad esempio, un'offerta l'hanno già presentata. Poi è chiaro, per il Venezia un profilo del genere rappresenterebbe un titolare mentre per la Fiorentina potrebbe essere un'alternativa, almeno questo è l'auspicio.