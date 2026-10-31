La Fiorentina sostiene Vanoli e il tecnico è già convinto dei progressi. Nelle valutazioni di Paratici anche il calendario

C'è ancora tutta l'unità di intenti possibile al Viola Park, secondo La Gazzetta dello Sport, dove il clima intorno a Paolo Vanoli non è pesante, anzi. La linea della società è decisamente al fianco del tecnico, che dalle ultime tre gare (con un punto appena) è convinto di aver tratto progressi e buone notizie. Anche da quella di San Siro, dove si era detto soddisfatto.

Calendario difficile

Tra i parametri di valutazione di Paratici c'è anche la difficoltà del calendario a cui è andata incontro la Fiorentina dopo Genova: perdere contro Como e Inter “ci poteva stare”, il messaggio che arriva dall'interno del club. Un alibi che naturalmente decadrà lunedì a Reggio Emilia, dove l'avversario è più che alla portata viola.