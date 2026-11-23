L'importanza di Mastantuono per la Fiorentina, seppure sia un giocatore in prestito, è cosa nota da queste parti: il peso dell'attacco viola, spesso e volentieri, si regge sulle sue giocate e i suoi guizzi. Lo attesta anche una classifica particolare sul tempo di gioco.

La classifica dei giovani

Considerando le cinque leghe principali europee, solo quattro adolescenti hanno raccolto più minuti di Mastantuono: senza grosse sorprese, Lamine Yamal guida la classifica con 1085', mentre poco dopo spuntano Salinas del Racing Santander con 987' e Vuskovic del Brighton con 978'.

Sempre presente

L'argentino è invece quinto, con 881' (appena due in meno del quarto posto occupato da King del Fulham) e, assieme a Cacciamani del Torino (7° con 836') è l'unico rappresentante della Serie A. Non a sorpresa, quest'anno Vanoli gli ha concesso 11 partenze dal 1' su 11 occasioni (in campionato): solo Dragusin e Ndour hanno giocato più di lui in rosa.