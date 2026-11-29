Sfida importante e complessa quella in programma oggi per la Fiorentina Primavera, in trasferta contro la Roma per la 12^ giornata del Primavera 1. Turno che regala un'amarezza ai ragazzi viola.

Le scelte di formazione

Alessio Aliboni, in panchina al posto dello squalificato Aurelio Andreazzoli, schiera in campo la squadra con il 3-4-2-1. E' Jallow il riferimento avanzato, con alle spalle Pirrò e Forte. Samuel Beldenti si divide la mediana con Bonanno, in una linea a 4 con ai lati Martini e Tosti. completano l'undici Fei tra i pali e una difesa con Dennis Beldenti, Melani e Boskovic. Torna a disposizione Corduneanu dopo il Mondiale Under 17, ma parte dalla panchina.

Il racconto del match

Parte meglio la Roma, pericolosa due volte nei primi 25 minuti con Arena. I giallorossi hanno ancora occasioni nel corso del primo tempo, ma un super Fei sega il gol prima a Guaglione e poi ad Arena. All'improvviso, a 5 minuti dall'intervallo, viene fuori la Fiorentina con la palla gol più clamorosa del primo tempo: tentativo da fuori di Pirrò, con Kilvinger battuto ma salvato dal palo. L'ultimo hihglight di una prima parte di gara vivace e che si chiude sullo 0-0. Ad inizio ripresa doppio cambio di Aliboni, che fa entrare Campaniello e Angeloni al posto di Jallow e Pirrò. Come nel primo tempo, parte meglio la Roma che al 50' pareggia il conto dei legni con la traversa colpita da Di Nunzio. La squadra di casa continua a premere e alla fine passa al 72': Morucci scatta sul filo del fuorigioco, supera Fei con un tocco sotto e serve Arena che appoggia in rete da pochi passi. La Fiorentina tenta la reazione rendendosi pericolosa con Campaniello, ma Kilvinger gli dice di no. Al fischio finale, i giallorossi festeggiano 3 punti importanti e i viola restano a quota 16 insieme al Como.

La classifica aggiornata

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1: Inter 25, Roma 23, Parma, 22 Bologna 21. Milan 19, Lazio, 19, Empoli 19, Lecce 19, Genoa 19, FIORENTINA 16, Como 16, Cagliari 15, Atalanta 14, Torino 14, Juventus 14, Hellas Verona 14, Sassuolo 13, Cesena 11, Monza 6, Albonoleffe 5