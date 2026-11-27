Alessio Aliboni, vice di Andreazzoli nella Fiorentina Primavera, ha parlato in conferenza stampa ai canali ufficiali viola in vista del match di campionato contro la Roma. Sarà lui a guidare i ragazzi dalla panchina, vista la squalifica del primo allenatore.

Rammarico per la Supercoppa

"Col mister scherziamo spesso su questa cosa qua, che non ha mai preso un'espulsione in tutto questo periodo. Io ogni tanto scherzando mi lamento con lui e mi ha preso in parola, per farmi fare una partita e per avere un po' di riposo viste le tante partite che stiamo facendo. L'ultima è stata con l'Atalanta: brucia un po', meritavamo di vincere e di portare a casa la coppa. Ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi e un po' di rabbia, per farci costruire la base del nostro percorso. Prevale comunque il rammarico di non aver portato a casa la coppa: sarebbe stato bello farla alzare al nostro presidente Giuseppe e alla signora Catherine, che sono stati molto carini in quell'occasione. Sarebbe stato bello farla alzare al nostro direttore Angeloni, che ci è sempre vicino a livello professionale e sul piano emotivo. Personalmente, sarebbe stato bello portarla al mister Andreazzoli per ricambiare tutto quello che mi ha dato in questo percorso".

Gli avversari del weekend

"Abbiamo visto la Roma in video: squadra forte, con tanti giocatori bravi e con un'identità ben precisa. Gioca un calcio aggressivo, molto simile a quello della loro prima squadra. Ci aspettiamo una gara difficile e c'è rivalità, il nostro e il loro sono tra i migliori settori giovanili d'Italia. Loro in settimana hanno battuto il PSG, questo al dice lunga sul valore degli avversari. Servirà la Fiorentina nella versione migliore e sono convinto che i ragazzi coglieranno l'occasione di fare un altro step in avanti".

Il rapporto col mister

"Andreazzoli è la persona che vorrei essere nel mio percorso. Mi ha portato in stadi importanti, che sognavo da bambino: mi viene in mente San Siro, il Maradona, l'Olimpico e soprattutto il Franchi. Ho sempre percepito stima nei suoi confronti: questo è bellissimo per chi ha fatto del calcio la sua vita. Ci lascia molto liberi all'interno dello staff, penso che sia un valore aggiunto. Con lo staff ci troviamo da dio: abbiamo trovato ragazzi di spessore e bravi professionisti. Stiamo più tra di noi che con le nostre famiglie, questo è un grande vantaggio. Consideriamo il ragazzo centrale nel nostro lavoro e mettiamo il nostro io da parte, la sua crescita è l'interesse maggiore che abbiamo".

Dai grandi ai ragazzi

"Da 10 anni lavorato nelle prime squadre, c'erano un po' di stereotipi sui ragazzi di oggi. E' stata una bellissima sorpresa: abbiamo trovato una squadra di ragazzi dallo spessore umano molto alto. Ti ascoltano e vogliono mettersi in gioco. Mi coinvolgono nella loro vita di spogliatoio, hanno bisogno di parlare cose anche oltre il calcio. Non si accontentano del ciao, ti abbracciano anche con sentimento. Qualcuno ha detto anche 'ti voglio bene': questo penso abbia più valore di una Supercoppa".