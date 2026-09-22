Bucchioni: "Uno come Paratici non può sbagliare in modo così smaccato con Vanoli e con Grosso. Rischia di aver compromesso la stagione"

A Radio Bruno ha parlato ampiamente Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, che si è concentrato su alcune tematiche attuali di casa Fiorentina, esprimendo poi giudizi su altre situazioni a tinte viola.

‘Vanoli ha dato delle certezze alla Fiorentina’

“Resta negli occhi una prestazione di carattere della Fiorentina, di voglia di raggiungere il risultato, aspetti che sono la base per poter lavorare. È un successo enorme, se pensiamo alla squadra piatta e amorfa di poche settimane fa. Vanoli ha dato delle certezze alla squadra. Ranieri è l’unico difensore che assomiglia ad una guida, Dragusin è un marcatore. In Italia non c’è una proprietà che ha speso i soldi della famiglia Commisso".

‘Uno col palmares di Paratici non può sbagliare due scelte’

“In sede di mercato è stato sbagliato di tutto, a partire dal rapporto tra Grosso e Paratici. L’hanno fatta insieme la squadra od ognuno per conto suo? Qualche lacuna c’è nell’organico nonostante i tanti acquisti, e Vanoli dovrà esser bravo a mettere insieme i giocatori. Il mercato non è stato perfetto, ma ha portato alla Fiorentina degli ottimi giocatori. Mi aspettavo di più di Paratici, un dirigente col suo palmares che sbaglia prima a non confermare Vanoli e poi a prendere Grosso, in maniera così smaccata. Un qualcosa che rischia di penalizzare e condizionare tutta la stagione della Fiorentina, quei 9 punti persi potrebbero pesare".