Il Gubbio vuole confermare un giovane della Fiorentina: le condizione poste dai viola sono chiare.

Come sottolineato in queste settimane prima dell’inizio ufficiale della finestra estiva di calciomercato, oltre a dover acquistare nuovi giocatori che diano nuova linfa vitale allo spogliatoio della Fiorentina, il direttore sportivo viola Fabio Paratici si troverà a dover risolvere la situazione di molti giovani. Sappiamo infatti che a luglio saranno quasi una ventina i giocatori che faranno ritorno al Viola park, e per questo motivo servirà iniziare a sfoltire la rosa il prima possibile.

Il futuro di Baroncelli dovrebbe essere lontano da Firenze

Uno dei profili su cui la dirigenza gigliata sta cercando di lavorare, per giungere il prima possibile ad un accordo che faccia felici tutte le parti in gioco, è quello di Leonardo Baroncelli: il difensore infatti difficilmente resterà a lungo a Firenze, anzi ci sono grandi probabilità che faccia nuovamente ritorno al Gubbio. E secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria il club gigliato ha già preso una decisione.

La Fiorentina ha posto le sue condizioni

Per il quotidiano la Fiorentina ha messo una condizione: il club umbro dovrà acquistare il cartellino del giovane difensore. Il classe 2005 ha collezionato 19 presenze con i rossoblù nell'ultima stagione. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà una trattativa o se il futuro di Baroncelli sarà altrove.