Il River Plate conquista la qualificazione in Copa Sudamericana, Martinez Quarta e un ruolo da protagonista. VIDEO

Questa notte è andata in scena l’ultima giornata dei gironi eliminatori della Copa sudamericana, la seconda competizione continentale per importanza dopo la Copa Libertàdores, e tra i protagonisti c’è anche una vecchia conoscenza della Fiorentina.

Quarta trascinatore

Nella vittoria di questa notte del River Plate infatti, grazie a due assist importantissimi, l’ex centrale difensivo viola Lucas Martinez Quarta ha trascinato i suoi è il risultato essere decisivo nella conquista del primo posto nel proprio girone.

Il River vince ancora in Copa Sudamericana

Il suo River Plate, benché avesse già conquistato l’aritmetica qualificazione al turno successivo, questa notte al Monumental si giocava il primo posto a distanza con i brasiliani del Bragantino, che affrontavano in casa i venezuelani del Carabobo. Contro i boliviani del Blooming finisce 3-0, nonostante un primo tempo tutto sommato equilibrato e segnato da un rigore sbagliato dai padroni di casa. Nella ripresa Martinez squarta sale in cattedra e mette in discesa la sfida per i suoi. Prima al 57’ quando con un pallonetto dalla trequarti mette Salas a tu per tu con il portiere avversario, portando poi in vantaggio il River. Torna sul tabellino poi in occasione del 3-0 decisivo, servendo nel più semplice dei modi Silva, che chiude di fatto la partita.

Queste le immagini dei due assist: